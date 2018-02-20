У Коломиї за низку крадіжок судитимуть 23-річного злодія

За клопотанням Коломийської місцевої прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо 23-річного коломиянина за підозрою у вчиненні кількох злочинів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, пише Дзеркало Коломиї.

Встановлено, що 9 лютого приблизно о 10 год. ранку, перебуваючи в коломийському магазині, чоловік намагався викрасти галантерейні вироби, однак йому це не вдалося, оскільки його помітив працівник магазину.

Цього ж вечора близько 22.00 год. молодик, перебуваючи в одному з міських кафе, намагався викрасти гаманець з грошима, який витягнув з кишені куртки відвідувача закладу.

Проте при виході з кафе його затримав потерпілий, який викликав поліцію.

Крім того, вночі 12 лютого молодик проник у приміщення на території КП “Коломийський продовольчий ринок”, де з продовольчого кіоску викрав понад 15 тис. грн.

Досудове розслідування триває.

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