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У Коломиї за низку крадіжок судитимуть 23-річного злодія

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За  клопотанням  Коломийської  місцевої  прокуратури  суд  обрав запобіжний  захід  у  вигляді  тримання  під  вартою  щодо  23-річного коломиянина за  підозрою  у  вчиненні  кількох злочинів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, пише Дзеркало Коломиї.

Встановлено, що 9 лютого приблизно о 10 год. ранку, перебуваючи  в  коломийському магазині,  чоловік намагався  викрасти  галантерейні  вироби,  однак  йому це не вдалося,  оскільки  його помітив працівник  магазину.

Цього ж вечора близько 22.00 год.  молодик,  перебуваючи  в  одному  з  міських  кафе,   намагався  викрасти  гаманець з грошима,  який  витягнув  з  кишені  куртки відвідувача  закладу.

Проте при виході  з  кафе  його затримав  потерпілий,  який  викликав поліцію.

Крім  того,  вночі 12 лютого молодик проник у приміщення на території КП “Коломийський продовольчий ринок”,  де  з   продовольчого кіоску  викрав понад 15 тис.  грн.

Досудове  розслідування  триває.

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