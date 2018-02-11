23-річний коломиянин намагався поцупити з магазину товар

До Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення від керівника одного із місцевих магазинів про те, що працівники охорони затримали чоловіка, котрий намагався викрасти товар.

Про це повідомляє СК ГУНП в області, пише Дзеркало Коломиї.

Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 23-річний місцевий мешканець.

Як з’ясувалося, зловмисник скористався тим, що за його діями ніхто не спостерігає та непомітно намагався поцупити товар, проте один із працівників помітив це і викликав працівників охорони, котрі затримали його та зателефонували до поліції.

У скоєному зловмисник зізнався, крадений товар правоохоронці у нього вилучили та повернули власнику.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Триває слідство.

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