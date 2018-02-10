На Прикарпатті дівчина-практиканта пограбувада магазин

До поліції звернулася 65-річна мешканка Надвірної із заявою про крадіжку грошей з магазину, де вона працює продавцем.

Заявниця розповіла, що у крадіжці підозрює дівчину, яка проходить в них практику, інформує Курс з посиланням на СК ГУ НП в Івано-Франківській області

Під час перегляду відео з камер підозри потерпілої підтвердилися. Зловмисницею виявилась 20-річна практикантка.

Дівчина скористалася тим, що продавчиня відволіклася на покупців, і непомітно взяла гроші із каси.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.