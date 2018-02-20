У Коломиї грабіжник напав на вулиці на жінку

До Коломийського відділу поліції звернулася 31-річна мешканка одного з сіл району. Жінка розповіла про те, що, повертаючись додому, на одній з вулиць міста на неї напав невідомий та, декілька раз ударивши її по голові, штовхнув на землю та викрав мобільний телефон “Samsung-j3”, після чого втік.
Про це повідомили у СК ГУНП в області, пише Дзеркало Коломиї.
Правоохоронці встановили особу грабіжника – ним виявився 23-річний мешканець району.
У скоєному зловмисник зізнався і повідомив, що телефон наступного дня здав у ломбард, а виручені кошти витратив на власні потреби.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Триває слідство.
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