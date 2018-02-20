У Коломиї грабіжник напав на вулиці на жінку

До Коломийського відділу поліції звернулася 31-річна мешканка одного з сіл району. Жінка розповіла про те, що, повертаючись додому, на одній з вулиць міста на неї напав невідомий та, декілька раз ударивши її по голові, штовхнув на землю та викрав мобільний телефон “Samsung-j3”, після чого втік.

Про це повідомили у СК ГУНП в області, пише Дзеркало Коломиї.



Правоохоронці встановили особу грабіжника – ним виявився 23-річний мешканець району.

У скоєному зловмисник зізнався і повідомив, що телефон наступного дня здав у ломбард, а виручені кошти витратив на власні потреби.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Триває слідство.

Читайте також: Стало відомо, хто кинув димову шашку під двері франківського ресторану.