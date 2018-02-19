Стало відомо, хто кинув димову шашку під двері франківського ресторану

Організація “Фронт Оборони Родинних Традицій” зробила офіційну заяву, в якій взяла на себе відповідальність за кинуту під двері громадського ресторану Urban Space 100 димову шашку.

Текст заяви:

“З огляду на ситуацію, що виникла після подій у громадському ресторані Urban Space, а також брак інформації у журналістів, або ж їх відверте небажання поширювати об’єктивну інформацію, вважаємо за потрібне прояснити певні моменти.

Зважаючи на те, що місцева преса звинуватила праворадикалів з Правого Сектора і Карпатської Січі, які вирішили боротись з пропагандою статевих збочень за правилами джентльменського кодексу, хочемо довести до відома преси та жителів міста наступну інформацію:

1. Беручи до уваги стрімкий розвиток ідеології статевих збочень, ми, Фронт Оборони Родинних Традицій, беремо на себе відповідальність за кинуту димову шашку під двері громадського ресторану Urban Space та пошкоджений фасад будівлі.

2. Своїми діями ми хотіли висловити протест проти пропаганди ідеології ЛГБТ через спорт і залучення до цієї згубної діяльності дітей. Гендерна ідеологія – це явище, що руйнує традиційну сім’ю, обмежує її конституційні права та порушує декларацію прав дитини.

3. Своїм маніфестом ми апелюємо до почуття людської гідності та журналістської етики і закликаємо вас виправдати невинних, що постраждали в наслідок наших дій, і опублікувати відповідне спростування, посилаючись на нашу заяву. Якщо влада не здатна захистити наших дітей, це зробить ФОРТ.

P.S. Якщо у вас є почуття журналістської етики, то дане звернення з’явиться у новинах з відповідним спростуванням звинувачень проти невинних людей”, – йдеться у повідомленні від Фронту Оборони Родинних Традицій.