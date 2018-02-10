У центрі Франківська протестувальники акції “Футбол проти гомофобії” кинули димову шашку. ВІДЕО

Сьогодні, 10 лютого, в Івано-Франківську під двері рестораном “Urban Space 100” невідомі кинули димову шашку

Про пригоду пише Фіртка.

Невідомі кинули горючу шашку в знак протесту проти акції “Футбол проти гомофобії”.

Додамо, що в Франківську відбулася панельна дискусія “Футбол для Всіх”. В рамках тем було й про досвід європейської кампанії “Футбол проти гомофобії” (Англія) та презентація українського перекладу міжнародного посібника з протидії гомофобії та трансфобії.

Захід нині з 14 по 15:30 проводила благодійна фундація “Ліга Толерантності”.

У громадському ресторані було багато противників заходу, ймовірно, серед них і той, хто кинув шашку. Проте наразі нікого не затримано.