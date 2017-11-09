У Коломиї виставлять на аукціон приміщення на вул. Драгоманова

У залі засідань Коломийської районної ради за адресою: вул. Верещинського, 17 відбудеться аукціон з визначення переможця по укладанню договору купівлі-продажу комунального майна територіальної громади міст, селищ, сіл Коломийського району в особі Коломийської районної ради.

Про це повідомляє Фіртка.

11 грудня 2017 р. о 14 год. – лот №1 нежиле приміщення (адміністративний будинок) площею 834,10 кв. м. у Коломиї на вул. Драгоманова, 4, початкова ціна 6 623 160,00 (шість мільйонів шістсот двадцять три тисячі сто шістдесят грн. 00 коп.) грн., у тому числі ПДВ у розмірі 1103860,00 грн. Власник: Територіальна громада міст, селищ, сіл Коломийського району в особі Коломийської районної ради.

Реєстрація учасників аукціону починається за одну годину та закінчується за 20 хв. до початку аукціону.

Виконавцем з організації та проведення аукціону є ПП “НАВІТА”.

Реєстраційний внесок і гарантійний внесок сплачуються до подання заяви про участь, але не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення аукціону окремими платежами із зазначенням призначення платежу.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. вноситься за кожний лот на р/рахунок Виконавця 26009016000473 в АТ “КомІнвестБанк” м. Ужгород МФО 312248 код ЄДРПОУ 36609103 отримувач ПП “НАВІТА” .

Грошові кошти в розмірі 10% від початкової ціни продажу об’єкта (гарантійний внесок) – на р/р 26006016100473 отримувач ПП “НАВІТА” призначення платежу – гарантійний внесок 10 % за участь в аукціоні, МФО 312248, код ЄДРПОУ 36609103 в АТ “КомІнвестБанк” м. Ужгород.

Фіксованими умовами аукціону є: найвища ціна, переможець аукціону оплачує винагороду за проведення аукціону ПП “НАВІТА” та відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою лоту до продажу.

Учасники, які бажають взяти участь в аукціоні подають виконавцю установчі документи, а саме: документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків, довідка про відкриті рахунки в банках; для юридичних осіб: статут, виписка з ЄДРПОУ,протокол загальних зборів; для фізичних осіб: копія паспорта, ідентифікаційного коду, довідка органу державної податкової служби про подану декларацію щодо майнового стану і доходів (податкову декларацію). У разі неподання перелічених документів особи не допускаються до участі в аукціоні.

Зазначені документи подаються за адресою: ПП “НАВІТА”, 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Корзо 7/5, 2 поверх, приміщення №2. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні до 05.12.2017р.

З майном можна ознайомитись за місцем його розташування. Для ознайомлення з документами об’єкта аукціону, одержання типових форм заяв про участь, повного переліку документів учасника, консультації по об’єктам аукціону необхідно звертатися до виконавця за тел.0507767096; 0503328887.

Читайте також: Коломийська міська рада проводить конкурс з відбору виконавців земельних торгів.