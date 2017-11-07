Коломийська міська рада проводить конкурс з відбору виконавців земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року.

Про це повідомляє відділ земельних відносин Коломийської міськради, пише Дзеркало Коломиї.

1. Мета проведення робіт:

отримання послуг з проведення земельних торгів.

2. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів”.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція подається окремо щодо продажу права власності та продажу права оренди земельних ділянок.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

3. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів, інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

– інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів).

4. Строк подання конкурсної документації: до 29 листопада 2017 року (включно).

5. Поштова адреса, за якою подаються документи: 78203, Івано-Франківська область, м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. № 7 (Відділ земельних відносин).

6. Інформація про проведення конкурсу: Конкурс відбудеться 30.11.2017 року, о 10.00 год. в приміщенні Коломийської міської ради за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. № 23.

7. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 78203, Івано-Франківська область, м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. № 7 тел. (03433) 21496.

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