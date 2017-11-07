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У Коломиї суд зобов’язав міськраду віддати майже 200 тис. грн боргу за газ

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Фото ілюстративне

Коломийський міськрайонний  суд  задовольнив  позовну  заяву  місцевої  прокуратури  в  інтересах  держави  до  Коломийської  міської  ради  про  визнання  її бездіяльності  протиправною та зобов’язання виділити кошти на погашення заборгованості.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

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Як з’ясувала прокуратура, Коломийська міська рада, не виконавши належним чином свої обов’язки, залишила Державний професійно-технічний навчальний заклад без видатків для оплати  послуг  з  газопостачання, що  призвело  до  виникнення  заборгованості   за  спожитий  природній  газ та  послуги  з  розподілу  природного  газу  на  загальну  суму  понад 179  тис. грн.

Завдяки принциповій позиції прокуратури суд зобов’язав Коломийську міську раду  розглянути  на  пленарному  засіданні  питання  про  внесення  зміни  до  місцевого  бюджету  на  2017  рік  в  частині  виділення  коштів  на  погашення  вищевказаної  заборгованості.

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