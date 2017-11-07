16 листопада відбудеться 26 сесія Коломийської міської ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

16 листопада о 10:00 год. в залі засідань міської ради відбудеться 26 сесія Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Порядок денний:

1. Про уточнення міського бюджету на 2017 рік;

2. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки;

3. Про затвердження міської програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року” на 2018-2022 роки;

4. Про затвердження міської програми “Стимулювання розвитку міської первинної медицини та заохочення в роботі медичних працівників комунального закладу Коломийської міської ради “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” на період 2018-2020 рр.”;

5. Про затвердження програми “Мобілізаційні заходи та територіальна обороноздатність, цивільний захист населення м. Коломиї на 2018 рік”;

6. Про затвердження програми технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту в м. Коломиї на 2018 рік;

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.07.2017 р. №1722-23/2017;

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.06.2017 №1599-22/2017 “Про внесення змін до рішення міської ради від 10.08.2016 №687-11/2016 “Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №318-6/2016 “Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки”;

9. Про затвердження Детального плану території із внесенням змін у схему Зонування в районі вул. Моцарта, 45,47;

10. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста Коломиї та розроблення проекту Детального плану території в районі вулиці Петра Ніщинського;

11. Про передачу на баланс матеріальних цінностей;

12. Про об’єднання бібліотек;

13. Про внесення доповнень до Переліку майна, яке належить до комунальної власності міста;

14. Земельні питання;

15. Різне.

Як повідомлялося, 10 листопада Ігор Слюзар відзвітує перед коломиянами.

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