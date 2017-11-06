У Коломийській міськраді оголосили конкурс на заміщення вакантних посад

Коломийським міським головою згідно зі статтею 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” оголошено конкурс на заміщення вакантних посад.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Вакантними є посади:

– головного спеціаліста відділу перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради;

– спеціаліста 1 категорії відділу перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради;

– спеціаліста 1 категорії відділу культури міської ради.

Вимоги до кандидатів:

на посаду головного спеціаліста відділу перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради – вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр. Стаж служби в органах місцевого самоврядування або державної служби не менше 3 років, або стаж роботи за фахом не менше 5 років, вільне володіння комп’ютером.

на посаду спеціаліста 1 категорії відділу перспективного розвитку та капітального будівництва міської ради – вища освіта у галузі будівництва за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр. Стаж роботи в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом не менше 3 років, вільне володіння комп’ютером.

на посаду спеціаліста 1 категорії відділу культури міської ради – вища освіта у галузі будівництва або архітектури за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр. Стаж роботи в органах місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фахом не менше 3 років, вільне володіння комп’ютером.

Згідно з чинним порядком заміщення вакантних посад конкурсанти складають у письмовій формі іспити на знання Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції” та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів документи: заяву про участь у конкурсі; заповнену особову картку державного службовця з додатками; дві фотокартки розміром 4×6; копії документів про освіту; копію документа, що посвідчує особу, копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік здійснюється згідно із Законом України “Про запобігання корупції” шляхом заповнення відповідних форм на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До документів можна подати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення. Подати заяву та інші документи, а також одержати необхідні бланки і перелік питань на іспит можна за адресою: м. Коломия, проспект Михайла Грушевського, 1, каб. №22, тел.5-04-58.