У Коломиї судять жінку, яка задушила свого двомісячного сина

10 січня у Коломийському міськрайонному суді відбулося підготовче судове засідання у складі трьох суддів щодо умисного вбивства малолітньої дитини.

Про це повідомляє прес-служба суду, пише Дзеркало Коломиї.

Нагадаємо, особа К. у березні 2016 року одружилась з особою П., однак через сімейні непорозуміння молода пара розійшлась у жовтні того ж року. 24 березня 2017 року обвинувачена народила сина, якого сама доглядала.

27 травня 2017 року особа К., перебуваючи у своєму будинку в Кобаках Косівського району, знаходилася поряд з дитиною і займалася побутовими справами. Того ж дня у неї внаслідок обтяження необхідністю постійного догляду за дитиною виник умисел позбавлення її життя.

Взявши тканинний шнурок, обвинувачена обмотала шию дитини, після чого задушила, зв’язавши шнурок, таким чином умисно убила сина. Надалі облила мертву дитину нафтопродуктом та підпалила її, однак тіло до кінця не згоріло. Тоді обвинувачена загорнула тіло сина у тканину та віднесла до лісу.

Таким чином, особа К. обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві малолітньої дитини.

На даний час жінка перебуває під вартою в установі виконання покарань №12 Івано-Франківська.

Справу призначено до судового розгляду на 13.30 год 17 січня 2018 року.