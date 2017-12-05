У Коломиї судять матір, яка задушила своє немовля, а тіло хотіла спалити

На розгляд до Коломийського суду з Апеляційного суду Івано-Франківської області надійшла справа особи, яка підозрюється у смерті малолітньої дитини.

Про це повідомляє прес-служба суду, пише Дзеркало Коломиї.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа К. у березні 2016 року одружилась з особою П., однак через сімейні непорозуміння у жовтні того ж року молода пара розійшлася. 24 березня 2017 року обвинувачена народила сина, якого доглядала сама.

27 травня горе-матір, перебуваючи вдома в Кобаках Косівського району, обтяжена необхідністю постійно доглядати за дитиною, вирішила її задушити.

Взявши тканинний шнурок, обмотала шию дитини, після чого задушила, таким чином умисно убила сина.

Надалі облила сина нафтопродуктом та підпалила, однак тіло до кінця не згоріло. Тоді жінка загорнула тіло у тканину та віднесла до лісу.

Таким чином, особа К. обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві малолітньої дитини.

Кримінальне провадження розглядається колегіально: головуючий суддя – Потятинник Ю. Р., судді – П’ятковський В. І. та Веселов В. М.

Під час підготовчого судового засідання, яке відбулось 5 грудня, обвинуваченій продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів та оголошено перерву в розгляді до 13.30 год. 10 січня 2018 року.

Нагадаємо, родичі відмовлялися забрати тіло немовляти з моргу, аби поховати.

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