У Коломиї школярі стоять у черзі по кілька діб, щоб отримати український паспорт. ВІДЕО

Як повідомляли, у Коломиї не вщухає ажіотаж щодо виготовлення біометричних паспортів.
А зараз формуються довжелезні черги за українським паспортом для дітей. Бо якщо дитина не матиме документу – дорослі не зможуть отримати перерахунок на субсидію.
Часу обмаль, до 20 жовтня, коли стартує опалювальний сезон, а в міграційній службі документи приймають лише двічі на тиждень.
Тож дев’ятикласники масово пропускають уроки. Далі у сюжеті Вікна-новини.
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