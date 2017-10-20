У Коломиї школярі стоять у черзі по кілька діб, щоб отримати український паспорт. ВІДЕО

У Коломиї школярі стоять у черзі по кілька діб, щоб отримати український...

Як повідомляли, у Коломиї не вщухає ажіотаж щодо виготовлення біометричних паспортів.

А зараз формуються довжелезні черги за українським паспортом для дітей. Бо якщо дитина не матиме документу – дорослі не зможуть отримати перерахунок на субсидію.

Часу обмаль, до 20 жовтня, коли стартує опалювальний сезон, а в міграційній службі документи приймають лише двічі на тиждень.

Тож дев’ятикласники масово пропускають уроки. Далі у сюжеті Вікна-новини.

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