Як терміново отримати біометричний паспорт – поради від голови міграційної служби

У Державній міграційній службі радять українцям звертатися до громадської приймальні міграційної служби або писати на “гарячу лінію” у випадку, коли біометричний паспорт потрібен терміново.

Про це розповів голова відомства Максим Соколюк в інтерв’ю “Голосу України“, пише Еспрессо.

“При цьому варто розуміти, що процедура займає кілька днів, оскільки навіть збільшений удвічі склад підрозділу з опрацювання звернень громадян не встигає: звернень дуже багато”, – наголосив Соколюк.

За його словами, більшість громадян оформлюють паспорти “про всяк випадок”, просто щоб мати їх.

“Жодна система не розрахована на натовп, тому таке зростання спричинило черги, активізацію шахраїв, навіть затримки у виробництві документів”, – додав він.

Як повідомляють у Держміграційній службі, після старту безвізу біометричні паспорти почали виготовляти вдвічі більше.

“Ажіотаж, який супроводжував початок дії безвізового режиму з ЄС для громадян України, спричинив нечуваний попит на закордонні паспорти. Якщо в червні-липні 2016 року ми оформлювали в середньому 11 тисяч закордонних паспортів щодня, то після запровадження “безвізу” у червні-липні цього року ця цифра досягла 25 тисяч – зросла більш як удвічі”, – розповів Соколюк.