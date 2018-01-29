У Коломиї пройшов чемпіонат Прикарпаття з пауерліфтингу

У Коломиї відбулися обласні змагання з класичного пауерліфтингу.

Організаторами заходу є подружжя відомих пауерліфтерів Інни та Василя Оробців. Вони разом із колегами проводять такі змагання у Коломиї вже втринадцяте, пише “Репортер”.

Нинішній захід присвятили пам’яті товариша — Петра Федоровича, колишнього директора ФСК “Локомотив”.

У змаганнях взяли участь 57 спортсменів із восьми районів Прикарпаття. Перші місця у командному заліку вибороли коломияни.

Серед жінок вони розподілилися таким чином:

Коломия Івано-Франківськ Галицький район

Серед чоловіків:

Коломия Галицький район Івано-Франківськ

Тепер переможці обласних змагань матимуть нагоду виступати на всеукраїнських турнірах.