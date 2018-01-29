У Коломиї пройшов чемпіонат Прикарпаття з пауерліфтингу

У Коломиї відбулися обласні змагання з класичного пауерліфтингу.
Організаторами заходу є подружжя відомих пауерліфтерів Інни та Василя Оробців. Вони разом із колегами проводять такі змагання у Коломиї вже втринадцяте, пише “Репортер”.
Нинішній захід присвятили пам’яті товариша — Петра Федоровича, колишнього директора ФСК “Локомотив”.
У змаганнях взяли участь 57 спортсменів із восьми районів Прикарпаття. Перші місця у командному заліку вибороли коломияни.
Серед жінок вони розподілилися таким чином:
- Коломия
- Івано-Франківськ
- Галицький район
Серед чоловіків:
- Коломия
- Галицький район
- Івано-Франківськ
Тепер переможці обласних змагань матимуть нагоду виступати на всеукраїнських турнірах.
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