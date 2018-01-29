Еліна Світоліна стала третьою ракеткою світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася з четвертої на третю позицію в оновленому рейтингу Жіночої тенісної організації WTA.

Про це йдеться на сайті організації, пише Zik.

До першої трійки тенісистка піднімається вже вдруге. На четверту позицію вона помістила іспанку Гарбіньє Мугурусу.

Першу позицію наразі має представниця Данії Каролін Возняцкі, яка виграла у Мельбурні перший у сезоні турнір серії Великого шолома – Відкритий чемпіонат Австралії.

На другому місці перебуває румунка Симона Халеп.

До першої сотні рейтингу WTA входять ще три українські тенісистки – Леся Цуренко посідає 40-е місце (+3), Катерина Бондаренко – 80-е (+14), Катерина Козлова – 85-е (+1).

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