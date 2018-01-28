“Це були найважчі 12 раундів у моїй кар’єрі”, – Усик після перемоги над латвійцем Брієдісом. ВІДЕО

“Це були найважчі 12 раундів у моїй кар’єрі”, – Усик після перемоги...

Український боксер Олександр Усик рішенням суддів переміг латвійця Майріса Брієдіса у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу і став володарем чемпіонських поясів за версіями WBC і WBO у першій важкій вазі.

Бій тривав усі 12 раундів. Судді віддали перемогу українцю: 114:114, 115:113, 115:113, пише Українська правда.

У фіналі Всесвітньої суперсерії боксу Усик зустрінеться з переможцем бою Мурат Гассієв – Юньєр Дортікос.

Після поєдинку Усик зізнався, що це був найважчий бій у його кар’єрі.

До вашої уваги повне відео бою.

