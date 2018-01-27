Сьогодні Усик зустрінеться у поєдинку з латвійцем Брієдісом

Сьогодні у Ризі українець Олександр Усик б’ється з латвійцем Майрісом Брієдісом за титули чемпіона світу за версіями WBO та WBC.

У півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії Усик та Брієдіс сперечатимуться одразу за два титули у першій важкій вазі (до 91 кг).

Звання чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) належить Усику. Поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради) володіє Брієдіс. Сам бій відбуватиметься у рамках півфіналу WBSS (Всесвітньої боксерської суперсерії).

Українські телеглядачі побачать поєдинок у прямій трансляції з Arena-Riga.

22:15 – Олександр Усик (Україна) – Майріс Брієдіс (Латвія), телеканал “Інтер”.

26 січня на церемонії зважування Усик виявився важчим за Брієдіса.

9 вересня у чвертьфіналі WBSS Олександр Усик нокаутував у Берліні Марко Хука із Німеччини.

Майріс Брієдіс на цій стадії змагань, 30 вересня у Ризі, переміг за очками кубинця Майка Переса.

У іншому півфіналі WBSS 3 лютого у Сочі зустрінуться росіянин Мурат Гассієв та кубинець Юнієр Дортікос.

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