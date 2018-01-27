Додому Новини Сьогодні Усик зустрінеться у поєдинку з латвійцем Брієдісом

Сьогодні Усик зустрінеться у поєдинку з латвійцем Брієдісом

0
Поділитися

Сьогодні у Ризі українець Олександр Усик б’ється з латвійцем Майрісом Брієдісом за титули чемпіона світу за версіями WBO та WBC.

У півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії Усик та Брієдіс сперечатимуться одразу за два титули у першій важкій вазі (до 91 кг).

Звання чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) належить Усику. Поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради) володіє Брієдіс. Сам бій відбуватиметься у рамках півфіналу WBSS (Всесвітньої боксерської суперсерії).

Українські телеглядачі побачать поєдинок у прямій трансляції з Arena-Riga.

22:15 – Олександр Усик (Україна) – Майріс Брієдіс (Латвія), телеканал “Інтер”.

Читайте також: У суботу в Коломиї пройде чемпіонат Прикарпаття з пауерліфтингу.

Статті по теміБільше від автора