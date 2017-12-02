У Коломиї комунальники активно прибирають сніг. ФОТО

Сьогодні Коломию засипало снігом. На вулицях міста активно працюють комунальники.
Про це у Facebook повідомив міський голова Ігор Слюзар, пише Дзеркало Коломиї.
“Перший сніг, а комунальники готові! Молодці!” – йдеться у дописі.
Також мер додав, що “техніка готова вся. З 1-го грудня КП “Полігон екологія” на цілодобовому чергуванні”.
У зв’язку з чисткою снігу коломиян також просять не залишати свої авта на прожджій частині дороги.
Нагадаємо, на Франківщині оголосили штормове попередження.
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