У Коломиї комунальники активно прибирають сніг. ФОТО

Сьогодні Коломию засипало снігом. На вулицях міста активно працюють комунальники.

Про це у Facebook повідомив міський голова Ігор Слюзар, пише Дзеркало Коломиї.

“Перший сніг, а комунальники готові! Молодці!” – йдеться у дописі.

Також мер додав, що “

оломиян також просять

Нагадаємо, на Франківщині оголосили штормове попередження.

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