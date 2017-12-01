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Зимовий настрій в одній добірці. Казкові світлини засніженої Коломиї

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В перший день зими не вистачає лише снігу, адже Коломия взимку по-особливому приваблює.

Радимо згадати та помилуватися світлинами засніженої Коломиї.

Don Yapon

Фото: Андрій Каня, Олена Козаченко.

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