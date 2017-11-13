У Коломиї “АВЕ” вкотре підняло тарифи, а сміття і далі під будинками. Чому так відбувається?

У Коломиї “АВЕ” вкотре підняло тарифи, а сміття і далі під будинками....

Сміття на вулицях Коломиї – проблема давня й актуальна. У всіх розмовах про міські проблеми засміченість писанкової Коломиї завжди в топі, а останнім часом взагалі стала проблемою №1.

А все через так звану “сміттєву реформу”. Суть цієї реформи, нагадаємо, у тому, що з 1 вересня КП “Житлоінфоцентр” перестав існувати, а функції вивозу сміття з коломийських вулиць передали приватній організації “АВЕ-Коломия”.

Вона виграла відповідний тендер. Здавалося б, що в результаті ситуація із сміттям у місті мала б поліпшитися.

Згадаймо, скільки розмов і скарг було на роботу комунальників, тож вірилося, що приватна компанія працюватиме краще.

Однак не так сталося, як гадалося.

1 вересня “Житлоінфоцентр” сміттєві контейнери забрав, “АВЕ” замість них свої не поставила.

Відповідно, сміття на вулицях Коломиї почало нагромаджуватися, а мешканці одразу ж забили на сполох.

Масово почала з’являтися інформація про стихійні смітники в різних районах міста. Центр, вулиці Бандери, Лисенка, Шкрумеляка, Січових Стрільців, Мазепи – лише мала частина, де люди, йдучи у своїх справах, мусили в буквальному значенні переступати гори сміття.

З 1 вересня минуло понад два місяці, а “сміттєва епопея” ще не закінчилася. Сміттєвих баків, як кажуть коломияни, не вистачає, тож сміття продовжує днями лежати на вулицях міста.

За весь цей час видимої реакції з боку влади та “АВЕ Коломия” не було. Єдиною відповіддю на ситуацію стало підвищення тарифів на вивіз побутових відходів.

З відповідною пропозицією “АВЕ” звернулося до виконавчого комітету Коломийської міської ради, а влада погодилася.

Отож з 28 вересня для мешканців сектору приватної забудови вартість вивезення сміття складає 47,37 грн на місяць, а мешканці багатоповерхівок платять 13,51 грн на місяць. Ціни зросли, а якість послуг залишилась на тому ж рівні. Чому так сталося – ми запитали у міської влади.

Ігор Слюзар називає це “тяжким входженням”. Мовляв, компанія “АВЕ” в один день отримала величезний обсяг роботи і просто фізично не змогла її виконати та організувати вивіз сміття.

Чому не підготувалися – міський голова відповідає, що не було укладено угод і невідома була точна кількість місць, звідки вивозити сміття.

Так, за словами міського голови, був юридично прописаний перехід функцій вивозу сміття від “Житлоінфоцентру” до “АВЕ”.

Однак робота щодо покращення ситуації з вивозом сміття триває, і вже за місяць, як прогнозує Ігор Слюзар, ситуація нормалізується.

АВТОР: Віктор ФІТЬО.

ФОТО: Андрій КАНЯ.