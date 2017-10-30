Коломияни обурені неякісним вивезенням сміття в місті. ФОТО

Вже не вперше коломияни публікують в мережі фотографії переповнених смітників в місті, які обслуговує фірма AVE.

Коломиянка Elena Marusyak вкотре скаржиться в групі “Типова Коломия” на вивіз сміття, пише КУРС.

“Гіршої роботи, ніж у цієї фірми-монополіста AVE, треба ще пошукати. Дівчина-диспетчер заявку про вивіз сміття прийняла і говорити не може. Коли буде зроблено – не знає. На питання “З ким можна поговорити?” – відповідь “Ні з ким”. Це як? Ні з ким, фірма є, а керівника нема? Просто жах”, – написала жінка у Facebook.

До речі, схожа проблема два роки тому була у Тисмениці. Згодом з фірмою AVE в Тисмениці розірвали договір.

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