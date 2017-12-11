У Карпатах розпочали зйомки фільму-фентезі “Тільки диво”. ВІДЕО

В українських Карпатах розпочалися зйомки фільму-фентезі “Тільки диво”.

Це різдвяна історія про сім’ю, кохання, пригоди та фантастичних тварин.

Бюджет кінострічки становить 62 мільйони гривень, з них 44 мільйони – державні кошти.

Фільм знімається на замовлення Міністерства культури та Держкіно.

У стрічці задіяні й актори з Коломиї.

Прокат фільму запланований в Україні, США, Канаді та європейських країнах.

Детальніше дивіться у сюжеті ТРК РАІ.



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