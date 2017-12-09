На Прикарпатті зніматимуть фільм за романом Софії Андрухович “Фелікс Австрія”

Компанія “FILM.UA Group” екранізує роман “Фелікс Австрія” Софії Андрухович.

Про це розповіла сьогодні на конференції “Кіно за кадром” виконавчий директор Української кіноасоціації Вікторія Ярмощук.

До слова, роман Софії Андрухович “Фелікс Австрія” отримав літературну премію у Словаччині.

Сьогодні в Івано-Франківську проходить конференція “Кіно за кадром”, на якій режисери популярних сьогодні українських фільмів діляться власним досвідом роботи та розповідають про особливості своєї професії, пише Курс.

Вона розповіла, що Софія Андрухович бере активну участь у написанні сценарію. Також неодноразово письменниця приїжджала у рідне місто та шукала локації в Івано-Франківську, в яких могли би проводитися зйомки.

Про екранізацію книги мова зайшла на початку 2017 року.

“Дія роману “Фелікс Австрія” розгортається у Станіславові (нинішньому Івано-Франківську) кінця ХІХ – початку ХХ століття. Звичайне місто на кресах “щасливої Австрії”, в якому живуть, страждають, нероздільно закохуються, захоплюються наукою і шарлатанськими виступами всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і карнавалах, ходять на шпацер і ховають таємниці у різьблених комодах. І на тлі епохи, яка для нащадків щораз більше обростатиме міфами про ідилічне життя, – долі двох жінок, що переплелися так тісно, як стовбури дерев – у нерозривному зв’язку, який не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти”, – зазначили своєю чергою у видавництві.

Довідково:

Софія Андрухович народилась 1982 року в місті Івано-Франківськ, що раніше було відоме як Станиславів. Вона є авторкою п’яти книжок прози: “Літо Мілени” (2002), “Старі люди” (2003), “Жінки їхніх чоловіків” (2005), “Сьомга” (2007) і “Фелікс Австрія” (2014), а також книжки для дітей “Сузір’я Курки” (2015) і численних есеїв. Її твори перекладено англійською, польською, німецькою, чеською, сербською та іншими мовами. Софія Андрухович переклала книжки: “Європейка” Мануели Ґретковської, “Візит загону горлорізів” Дженіфер Іґен, “Новини пласкої землі” Ніка Дейвіса, “Примарний мир” Ґреґора Далласа, “Розмови з терористами” Пітера Тейлора, “Не відпускай мене” Кадзуо Ішіґуро. Була учасницею стипендіальних програм Homines Urbani у Кракові (2004), стипендіальної програми Міністра культури Польщі Gaude Polonia (2013, 2016), численних фестивалів, дискусій, книжкових виставок, конференцій в Україні та за її межами.