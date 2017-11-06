У Карпатах зніматимуть казкове фентезі “Тільки диво”

Державне агентство України з питань кіно уклало з кінокомпанією 2Казка Продакшн” контракт про надання проекту “Тільки Диво” державної фінансової підтримки розміром 43 млн 950 тис. грн.

Загальна вартість виробництва фільму становить 61 млн 650 тис. грн.

Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно, пише “Дзеркало Коломиї“.

Нагадаємо, нещодавно у Карпатах проводили кастинг на фільм-фентезі “Тільки Диво”.

Проект дитячого фільму-фентезі “Тільки Диво” став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно і розрахований на широку глядацьку аудиторію. Режисером фільму є Олена Каретник, продюсерами – Олена Каретник, Лариса Величанська, Іванна Дядюра, Леонід Гудков та та Сергій Машевський.

Це історія юнака Северина, який, ризикуючи собою, рятує життя батькові. Хлопцю доведеться боротися з фантастичними звірами та поганими хлопцями і отримати перемогу й серце коханої Софії.

Спецефекти для фільму буде створювати українсько-американська компанія GLORIA FX.

Зйомки проходитимуть в Україні (основний знімальний майданчик побудують у Буковелі) та в Ісландії.

Реліз фільму запланований на кінець 2018-го року.

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