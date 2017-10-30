На Прикарпатті пройшов грандіозний фестиваль фентезі “БРАМА”. ВІДЕО

Фестиваль фентезі “БРАМА” завершився в Івано-Франківську.

На два дні місто поринуло у світ уяви.

І хоча такий захід відбувається вперше, тим не менше зібрав 20 відомих гостей.

На трьох локаціях учасники могли не тільки послухати про літературний світ фентезі в Україні, але познайомитись та поспілкуватись з улюбленими письменниками, йдеться в сюжеті ТРК “Карпати”.

У день відкриття фестивалю дали “магічний сеанс” відомі автори, професійні письменники фентезі Віталій та Дмитро Карпанови.

Завершальною подією фестивалю стало нагородження переможців літературного конкурсу фентезійних оповідань. До фіналу дійшли 300 творів, з яких обрали чотирьох переможців. Перше місце посів Вадим Овчаров. Він отримав нагороду – 10 тис. грн, пише Курс.

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