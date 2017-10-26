Програма грандіозного фестивалю фентезі “БРАМА”, який стартує завтра на Прикарпатті

Завтра, 27 жовтня, в Івано-Франківську розпочнеться дводенний Всеукраїнський фестиваль фентезі “Брама”.

У перший день фестивалю, 27 жовтня, на прикарпатців чекають десять різноманітних та цікавих подій. Серед яких – зустріч з письменниками, видавцями та громадськими діячами Дмитром та Віталієм Капрановими, наукова конференція “Світи і антисвіти українського фентезі”, модератором якої виступить Степан Процюк, фентезійно-фантастичний квіз “Вікторина вигаданих світів” та інші грандіозні події.

У другий день фестивалю, 28 жовтня, на гостей та мешканців міста також чекають десять неймовірних заходів:

О 11:00 годині в громадському ресторані “Urban Space 100” Микола Бакум презентує фентезійну книгу “Золотий маг” – захоплююче, пригодницьке фентезі для дорослих і дітей. Вперше в Україні велика серія класичного фентезі. Люди, маги, магія, єльфи, гноми, дракони, демони та інші істоти, та навіть Боги. Новий великий світ у який потрапляє звичайна людина з сучасного технологічного світу.

О 11 :00 годині в університеті права імені Короля Данила письменник, сценарист, укладач антологій, літературний критик і журналіст Володимир Арєнєв проведе лекцію “Українське фентезі: мрії про майбутнє”.

О 12:00 годині в університеті права імені Короля Данила відбудеться лекція від “Стівен Кінг. Український клуб” за темою “Мала жанрова проза: де її шукати та як її писати”. Також у програмі -розіграш кількох андеґраундних збірок.

О 12:30 годині в книгарні “Є” відбудеться зустріч з письменником Степаном Процюком на тему “Як і чому я використовую алегорію у власних романах?“.

О 12:30 годині в громадському ресторані “Urban Space 100” Редгрейн Лебовскі – письменниця, топ-автор Wattpad представить “Моя історія – мої правила: як грамотно побудувати фентезійний світ, створити живих персонажів, придумати захопливий сюжет і не боятися творити”.

О 13:00 годині в університеті права імені Короля Данила відбудеться “Повсякденне життя в вікторіанській Англії: лікбез для авторів стімпанку” від Ліни Квітки.

О 13:00 годині відбудеться містичний пішохідний квест. На квест потрібно зареєструватись за посиланням https://goo.gl/YMBxs5

О 14:00 годині пройде публічна дискусія “Фандом як спосіб просування жанрової літератури”. У дискусії візьмуть участь Стівен Кінг. Український клуб ( Volodymyr Yakovliev, Дімка Ужасний),Журнал “Світ Фентезі” ( Інна Ковалишена), Дара Корній, Natalia Sherba, Редгрейн Лебовскі, Брати Капранови,Volodymyr Arenev, Myroslav Koshyk, Степан Процюк, Остап Українець та інші.

О 14:00 годині Денис Скорбатюк проведе презентацію епічного українського фентезі-коміксу “Сага про Сонценосців”.

Завершальною подією стане церемонія нагородження переможців літературного конкурсу фентезійних оповідань “Брама”. На конкурс надійшло понад півтисячі робіт українською мовою. Переможці конкурсу отримають грошові премії в розмірах десяти, п’яти та двох з половиною тисяч гривень.

“Браму” можна сміливо назвати найбільшим в Україні жанровим конкурсом. Лише за три місяці від оголошення старту було отримано понад півтисячі оповідань у різних жанрах фентезі: від дитячого, до містичного, від техно-фентезі, до карпатської магії! Принципова конкурсна вимога – українська мова твору. “Брама” впевнено доводить: є автори, що пишуть українською! Понад 500 конкурсних робіт – яскраве цьому підтвердження.

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