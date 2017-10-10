Чого чекати прикарпатцям на Всеукраїнському фестивалі фентезі “БРАМА”. ВІДЕО

Як повідомляли, на Прикарпатті вперше відбудеться Всеукраїнський Фестиваль Фентезі “Брама”.

9 жовтня, в “Бастіоні” відбулася прес-конференція Всеукраїнського фестивалю Фентезі “БРАМА”.

Організатори розповіли про масштабний захід, який стане підсумком літературного конкурсу фентезійних оповідань, на який надійшло понад півтисячі робіт українською мовою, повідомляє WestNews.

Цікаво, що сам фестиваль не є комерційним і покликаний розвивати саме українську літературу зокрема, жанр фентезі.

У програмі фестивалю дискусії, автограф-сесії, майстер-класи, воркшопи, лекції, наукова конференція тощо, які відбуватимуться 27 та 28 жовтня на різних локаціях.

28 жовтня відбудеться шоу-програма та церемонія нагородження переможців конкурсу фентезі-оповідань “Брама” у Театрі-кіно “Люм’єр”. Також у програмі безкоштовний містично-історичний квест вулицями міста від квест-кімнати “Escape Quest”, фентезі-квіз “Вікторина вигаданих світів” та сюрпризи від організаторів.

Зіркові гості фестивалю – Дара Корній (письменниця, одна з провідних авторок сучасного фентезі), Наталка Щерба (письменниця, лауреатка міжнародних літературних премій), Редгрейн Лебовскі (письменниця, топ-автор Wattpad), Інілара Обірін (письменниця-фантаст), Олеся Стужук (літературознавець Інституту літератури ім. Т.Шевченка НАНУ), Володимир Арєнєв (письменник, сценарист, укладач антологій, літературний критик), Брати Капранови (письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі), Роман Луцький (актор “Сторожова застава”, “Століття Якова”), Остап Українець (письменник, перекладач), Мирослав Кошик (кандидат історичних наук, перекладач, толкініст), Степан Процюк (лауреат літературних премій, “Золотий письменник України”), Денис Скорбатюк (письменник, автор коміксів) та інші.

Цікаво, що за три місяці з оголошення старту було отримано понад півтисячі оповідань у різних жанрах фентезі: від дитячого, до містичного, від техно-фентезі, до карпатської магії, загалом – понад 500 робіт.

Нагадаємо, вже 12 жовтня в Центрі сучасного мистецтва, з ініціативи крутої громадської організації “ФРІ” (“Фундація регіональних ініціатив”) відбудеться творчий вечір у рамках всеукраїнського ЛітераТуру. До слова, днями тур пройшов у Коломиї.

Захід має на меті допомогти зібрати кошти на лікування онкохворій дівчині з Франківська Юлії Дмитренок.