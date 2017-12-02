У дитячій поліклініці запрацював додатковий номер для викликів

У реєстратурі дитячої поліклініки запрацював додатковий номер для реєстрації викликів на дім та попереднього запису до лікаря.

Про це повідомляє Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги, пише Дзеркало Коломиї.

Отож, тепер можна звертатися за такими номерами телефонів: 2-25-08 та 2-04-36.

Також просять при можливості для попереднього запису на прийом до лікаря телефонувати після 12:00 год., коли закінчується прийом викликів на дім.

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