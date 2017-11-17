Творці “Сторожової застави” зніматимуть стрічку “Захар Беркут”

Творці фільму “Сторожова Застава” розпочинають роботу над новим проектом за мотивами повісті Івана Франка “Захар Беркут “Захар Беркут“.

Про це повідомили на сторінці Сторожової застави у Facebook, передає “Дзеркало Коломиї“.



Режисером фільму виступить Ахтем Сеітаблаєв.

Група майбутньої стрічки нещодавно повернулася з подорожі Карпатами, метою якої був пошук мальовничих пейзажів для зйомок, та вивчення життя і культури місцевих жителів.



Творці також відвідали село Нагуєвичі, де народився і працював над повістю Іван Франко.

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