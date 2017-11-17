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Творці “Сторожової застави” зніматимуть стрічку “Захар Беркут”

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Творці фільму “Сторожова Застава” розпочинають роботу над новим проектом за мотивами повісті Івана Франка “Захар Беркут “Захар Беркут“.

Про це повідомили на сторінці Сторожової застави у Facebook, передає “Дзеркало Коломиї“.

Don Yapon

Режисером фільму виступить Ахтем Сеітаблаєв.

Група майбутньої стрічки нещодавно повернулася з подорожі Карпатами, метою якої був пошук мальовничих пейзажів для зйомок, та вивчення життя і культури місцевих жителів.

Творці також відвідали село Нагуєвичі, де народився і працював над повістю Іван Франко.

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