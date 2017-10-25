За фільмом “Сторожова застава” створили комп’ютерну гру

За сюжетом українського фільму “Сторожова застава” режисера Юрія Ковальова розробили комп’ютерну гру.

Гру створили з використанням технологій доповненої реальності. Про це йдеться у групі “Сторожова застава” у Facebook, інформує Gazeta.ua.

Гру назвали “The Stronghold Defence” (“Сторожова застава: оборона”). Вона стала першою українською грою, яку створили за фільмом. Її розробила команда Signal Red.

Одну з головних ролей у стрічці зіграв прикарпатський актор Роман Луцький.

Гра виконана у жанрі tower defence – жанр ігор-стратегій. Гравці повинні боронити древній Київ від половців, завадити ворогам перетнути карту гри за допомогою будівництва оборонних веж та керувати перебігом подій на полі бою.

Гра “The Stronghold Defence” доступна для користувачів AppStore та Google Play. Її можна завантажити безкоштовно.

Щоб активувати гру, потрібно завантажити спеціальну мітку-камінь, роздрукувати її та розмістити на горизонтальній поверхні. Потім камеру смартфона чи планшета слід навести на зображення мітки-каменя. Мета гри полягає в тому, щоби захистити магічний портал та дати відсіч ворогам, а за знищення половців гравець отримує монети. За них можна будувати захисні споруди.