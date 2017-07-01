Тисяча гривень за годину: деталі затримання за сексуальні послуги сутенерки і чотирьох дівчат на Прикарпатті

Тисяча гривень за годину: деталі затримання за сексуальні послуги сутенерки і чотирьох...

Як повідомляли, минулого тижня слідчі та працівники поліції відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, затримали в Івано-Франківську 39-річну мешканку Дніпропетровської області, яка займалась сутенерством.

Разом з нею затримали і четверо дівчат, що надавали сексуальні послуги.

Проти жінки порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Їй обрали запобіжний захід – утримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі близько 400 тисяч гривень, повідомляє “Репортер“.

За словами начальника відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, полковника Юрія Довгана, наразі триває досудове розслідування.

“Якщо провину доведуть, їй світить до семи років ув’язнення. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, – говорить Довган. – Вона знімала квартиру, на якій були дівчата, вони й надавали сексуальні послуги мешканцям Франківська та області. Година – тисяча гривень. Як зізналися дівчата, ці послуги вони надавали добровільно”.

Щодо чотирьох затриманих склали протоколи за статтею 181 (1) (Заняття проституцією) адмінкодексу.

Затримали сутенерку з дівчатами на вулиці Хотинській, в одній з квартир, які здаються подобово. Усі дівчата віком від 20 до 30 років, мешканки східних областей.

“За нашою інформацією, такий сексуальний бізнес вони тут вели як мінімум 10 місяців у різних місцях Івано-Франківська, – продовжує Юрій Довган. – Для конспірації часто змінювали квартири. Сутенерка з дівчатами ділили прибуток порівну. Переважно працювали саме на таких квартирах. У дівчат були вилучені досить значні кошти – орієнтовно 40-50 тисяч гривень, які ті заробили за 4-5 днів”.

Нагадаємо, що цього року працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми та кіберзлочинністю виявили дві порностудії. Ці справи направлені до суду.

“На орендованих квартирах дівчата в режимі он-лайн спілкувалися за гроші з іноземцями, – говорить Довган. – Спілкувалися виключно англійською. Хвилина коштувала від 4 до 9 доларів. Працювали дівчата з Франківщини та Львівщини”.

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