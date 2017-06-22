За сутенерство на Прикарпатті арештували 38-річну мешканку Дніпропетровщини

За клопотанням прокуратури Івано-Франківської області суд взяв під варту 38-річну мешканку Дніпропетровської області за підозрою у сутенерстві.

Як повідомив заступник начальника відділу прокуратури області Сергій Боровик, для незаконної діяльності зловмисниця орендувала квартиру у Івано-Франківську.

В ході розслідування установлено, що жінка з метою незаконного збагачення з липня 2016 року по 19 червня 2017 року приймала замовлення від клієнтів щодо надання платних послуг сексуального характеру, орендувала житло для осіб, які надавали ці послуги, при необхідності організовувала їх транспортування до клієнтів та контролювала тривалість замовлення, а також розподіляла між ними частину прибутків за зайняття проституцією.

Наразі їй повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України та обрано запобіжний захід у виді взяття під варту із альтернативою внесення застави у розмірі 400 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.