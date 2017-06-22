У Коломиї вбивцю визнали неосудним і направили на лікування в психлікарню

13 червня Коломийський міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження щодо умисного вбивства та застосував до обвинуваченого примусові заходи медичного характеру.

Про це повідомляє прес-служба суду, пише Дзеркало Коломиї.

13 серпня 2015 року обвинувачений, будучи в стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за місцем свого проживання, під час словесного конфлікту зі своєю знайомою схопив її за волосся та вдарив головою до бетонної доріжки. Від травм жінка померла на місці події.

Суд двічі призначав стаціонарну судово-психіатричну експертизу, згідно з висновками якої під час скоєння кримінально-карних дій обвинувачений виявляв органічний розлад особистості і поведінки внаслідок епілепсії, тому в період інкримінованих йому дій не був здатний повною мірою усвідомлювати їх та керувати ними.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України – вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Проте оскільки обвинувачений вчинив його, перебуваючи в стані неосудності і на даний час продовжує перебувати в такому стані, то він не підлягає притягненню до кримінальної відповідальності і до нього cуд застосував примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з посиленим наглядом.

До вступу ухвали в законну силу обвинуваченому залишено запобіжний захід у вигляді тримання у психіатричному закладі.

На ухвалу суду може бути подана апеляція протягом тридцяти днів.

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