Бізнес і нічого особистого?

“Дзеркало Коломиї” розпочинає серію журналістських розслідувань щодо освоєння бюджетних коштів Коломийської міської ради.

Минулого тижня ратушу сколихнув конфлікт між депутатами з “Батьківщини” та “Самопомочі” – Сергієм Лосюком та Романом Крутком. Це був перший публічний конфлікт між представниками двох політичних сил, які у міській раді голосують в унісон. А “каменем спотикання” стало питання підняття посадових окладів працівникам дошкільних закладів освіти.

Так Сергій Лосюк з “Батьківщини” звинуватив керівника міського управління освіти Любомира Бордуна (“Самопоміч”) у недобросовісному ставленні до своїх обов’язків, бо, як розповідає, підняти заробітну плату вихователям можна було вже із 1 січня, але керівник освіти знехтував своїми обов’язками і на засідання бюджетної комісії, на якому мали розглядати це питання, прийшов непідготовленим, без відповідних розрахунків, через що і не вдалося внести до бюджету потрібну суму на підвищення заробітних плат вже із 1 січня. Любомир Бордун ці слова заперечив, пояснивши, що текст державного бюджету міська рада отримала вже у січні, тому підняти зарплату працівникам дошкільних закладів не було просто фізичної можливості. Він пропонував це зробити із лютого, але на це грошей у бюджеті немає. Найраніше, коли це можна зробити, – це квітень…

А вже після сесії депутат міськради Роман Крутко (“Самопоміч”) у соцмережі став на захист свого однопартійця і назвав виступ Лосюка “заказухою, тому що управління освіти відмовилося від вікон та дверей, які робить фірма Лосюка”.

Сергій Лосюк заперечив слова Р. Крутка: “Щоб скомпрометувати мене за критику на адресу керівника міської освіти, вигадали історію, пов’язану з вікнами й дверима, які виробляє наша фірма. Начебто я мщу за те, що управління освіти відмовилося від замовлення на нашу продукцію. Неправда, ніхто з освіти в нас продукцію не замовляв, тому й потреби не було відмовлятися…”

Згодом у соцмережі Сергій Лосюк у свою чергу заявив, що продажем власних товарів “грішать” й у партії “Самопоміч”, натякнувши на бізнес першого заступника міського голови Сергія Коцюра – комп’ютерний центр “ОКСІ”. За його словами, саме звідти періодично закуповують техніку школи та міська рада.

Чи справді депутати та перші особи міста, прийшовши до влади, лобіюють власні інтереси? Та скільки коштів поклали до кишені за послуги, надані міській раді? Про це та інше у журналістському розслідуванні “Дзеркала Коломиї”.

Чи допомагає депутатський мандат сина батькам-підприємцям?

В Україні триває кампанія з підвищення енергоефективності. Комунальні та бюджетні установи по всій країні масово проводять заходи з енергозбереження, що передбачають перехід на енергоощадні технології, найпоширенішою та найпростішою з яких є заміна старих дерев’яних вікон на енергоощадні пластикові. Ми вирішили вияснити, в яких школах Коломиї в 2016 році закуповували енергозберігаючі вікна та хто був їх головним постачальником.

Проаналізувавши сотні сторінок E-DATA – офіційного порталу, де оприлюднюється інформація про використання публічних коштів – з’ясували, що переважна більшість коломийських загальноосвітніх шкіл у 2016 році закуповувала вікна в одного постачальника – ФОП Лосюк Валентини Юхимівни.

Так, Коломийська школа №3 уклала з нею договір на встановлення вікон вартістю 23,5 тис. грн.

За ці кошти було встановлено два вікна вартістю 16 492 грн. та 7 068 грн. відповідно, про що свідчать акти/накладні.

Школа №4 ім. Сергія Лисенка уклала договір на заміну вікон у школі з ФОП Лосюк В. Ю. на суму 81 156 грн.

Правда, про кількість вікон, які було встановлено, можна лише здогадуватися, адже на портал E-DATA не були завантажені акти/накладні.

Проте, згідно з платіжками, розміщеними на тому ж порталі, школа добросовісно сплатила приватному підприємцеві кошти за встановлені вікна.

Школа №6 ім. Героя України Тараса Сенюка сплатила в 2016 році за заміну вікон та дверей ФОП Лосюк В. Ю. 58 546 грн., ЗОШ №7 – 20 491 грн., ЗОШ №8 – загалом 182 788 грн.

Разом за 2016 рік ФОП Лосюк Валентина Юхимівна отримала 366 541 грн. бюджетних коштів за встановлення вікон та дверей лише у школах.

Про вартість і якість товарів вищезгаданого постачальника судити важко, оскільки більшість шкіл не завантажили на портал E-DATA договори та акти/накладні з постачальником, тому можна судити лише за перерахунками коштів між школами і приватним підприємцем.

Також ФОП Лосюк В. Ю. постачала вікна і для станції юних туристів, а це ще плюс 11 709 грн. та 27 322 грн. з міського бюджету. Переглянути договори та акти/накладні на поставки не є можливим, оскільки управління освіти Коломийської міськради, яке і є замовником товарів і послуг, не створило на порталі E-DATA власний кабінет користувача.

Коломийська міська рада також була замовником вікон від ФОП Лосюк В. Ю. – а це ще 6 076 грн.

Також серед постачальників дверних блоків для Коломийської міської ради є ПП Лосюк Петро Миколайович, про що свідчать перерахунки коштів підприємцеві від міської ради різними транзакціями в розмірі 87 920 грн., 30 156 грн., 18 100 грн., 5 447,43 грн.

Чим обґрунтований вибір єдиного постачальника для заміни вікон та дверей у коломийських школах? В цьому нам можуть допомогти відкриті реєстри даних, яких благо в Україні нині є багато.

Отже, ФОП Лосюк Валентина Юхимівна зареєстрована 25.06.2012 за адресою: Коломийський район, село Турка, вул. Галицька, буд. 1, про що свідчать дані Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб.

Пошукавши в реєстрі адрес жителів України, знаходимо Лосюк Валентину Юхимівну, 1951 р. н., що проживає в с. Турці Коломийського району. За тією ж адресою проживає Лосюк Сергій Петрович, 1979 р. н. – повний тезка депутата Коломийської міської ради від ВО “Батьківщина” та зареєстрований ПП Лосюк Петро Миколайович.

Можна зробити припущення, що Лосюк Валентина Юхимівна, Лосюк Сергій Петрович та Лосюк Петро Миколайович є родичами. Чи не такий збіг забезпечив успіх їх підприємницької діяльності?

Тоді доволі дивним видається, що Валентина Юхимівна припинила свою підприємницьку діяльність 18.01.2017 р., про що свідчить відповідний запис в Єдиному державному реєстрі.

Проте, ймовірно, відповідь криється в тому, що 03.06.2016 р. було засновано ТОВ “ЄВРО-ВІКНА”, засновником та керівником якого став Лосюк Сергій Петрович. Основним видом діяльності ТОВ є “виробництво будівельних виробів із пластмас”.

Статутний капітал ТОВ “ЄВРО-ВІКНА” становив лише 1500 грн. Та це не завадило Коломийській міській раді укласти договір із ТОВ “ЄВРО-ВІКНА” на заміну вікон на енергозберігаючі в міських амбулаторіях №2, 3 та 4 на суму 98 169 грн.

Чим був обумовлений вибір згаданого постачальника і чи допомагає депутатський мандат при отриманні коштів з міського бюджету – можна лише здогадуватись.

Варто лише додати, що за адресою засновника ТОВ “ЄВРО-ВІКНА” зареєстрований також ПП Лосюк Сергій Петрович з аналогічним видом діяльності. Саме цей приватний підприємець уклав договір та надав “матеріали” управлінню освіти Коломийської міської ради на суму 5 999,8 грн., а також отримав 3 700 грн. від Коломийської міської ради за віконний блок та 2 200 грн. – за “дозакривач”.

Тобто в сумі три приватні підприємці і одна ТОВка, що належать одній родині депутата міської ради від ВО “Батьківщина” Лосюка Сергія Петровича, в 2016 році отримали з міського бюджету 663 340,23 грн.

Комп’ютерну техніку школам та міськраді постачають бізнес-партнери першого заступника мера?

Але при вирішенні бізнесових питань “грішить” не тільки Сергій Лосюк, користуючись депутатським мандатом та приналежністю до промерівської більшості.

Так чи не всю комп’ютерну техніку, а також канцтовари міській раді та школам постачають два приватні підприємці – Оксана Фурман та Олександр Олійник. Обидва є представниками відомого у Коломиї комп’ютерного центру “ОКСІ”, власником якого до обрання на посаду першого заступника міського голови був Сергій Коцюр. Власне, про це пан Коцюр повідомляв у своїй декларації на сайті “Самопомочі”.

Але підприємницька діяльність “ОКСІ” здійснюється через двох підприємців – Оксану Фурман та Олександра Олійника.

15 липня 2016 року Коломийська міська рада оголосила про проведення допорогової закупівлі персональних комп’ютерів, принтера та планшетів вартістю 49 500 грн. на майданчику ProZorro.

Свої пропозиції подали два приватні підприємці – ПП “Апрєль” та ФОП Фурман Оксана Леонідівна, причому перший запропонував початкову ціну в 47 790 грн., а другий – 49 300 грн. Договір був укладений з ФОП Фурман Оксана Леонідівна на суму 46 730 грн.

Проте найбільше здивувала аргументація закупівельника при відмові ПП “Апрєль”, хоча він запропонував нижчу кінцеву ціну в 46 720 грн. Причина вибору в якості постачальника ФОП Фурман Оксани Леонідівни була в “багаторічному досвіді співпраці ФОП Фурман О. Л. з Коломийською міською радою”.

І дійсно, згадуване вище Управління освіти Коломийської міської ради перераховувало ФОП Фурман О. Л. кошти в розмірі 60 000 грн. за поставку комп’ютерної техніки.

ФОП Фурман О. Л. постачала комп’ютерну техніку та комплектуючі і для Коломийської міської ради.

Так, перевіривши портал E-DATA, ми підрахували, що за 2016 рік на рахунок ФОП Фурман О. Л. від міської ради надійшло 254 161 грн.

Користувались послугами із заправки картриджів від ФОП Фурман О. Л. й коломийські школи.

Так, ЗОШ №2 перерахувала підприємцеві 520 грн. за дану послугу, ЗОШ №5 – 300 грн. за комутатор, ЗОШ №7 – 4 600 грн. за принтер HP Office 7510А, ціна якого в магазинах коливається від 3 520 до 5 200 грн., ЗОШ №10 – 2 770 грн.

Отже, судячи із суми платіжок, ФОП Фурман О. Л. таки дійсно має тісний досвід співпраці та отримання коштів з бюджету. Проте, коли використовувалась відкрита процедура вибору постачальника за допомогою Prozorro, то з’ясувалось, що первинна пропозиція ФОП Фурман О. Л. була найвищою, а за результатами “торгів” було обрано іншого постачальника, що дозволило зекономити бюджетні кошти.

Ще одним підприємцем, який “користується популярністю” у бюджетних закладів Коломиї, є ФОП Олійник Олександр Володимирович. Так, у 2016 році ЗОШ №2 замінювала у нього материнські плати на суму 1 369,96 грн., ЗОШ №10 замінювала жорсткий диск на суму 1 100 грн. та заправляла картриджі за 1 073 грн., а Коломийська гімназія ім. М. Грушевського за 420 грн. замінювала акумулятор.

Більші суми фігурують при постачанні послуг ФОП Олійником О. В. товарів та послуг для Управління освіти Коломийської міської ради, а це – 5 960 грн. (за заправку картриджів та комплектуючі), а також для самої Коломийської міської ради – 41 965 грн.

Причому вартість ремонту одного картриджа становила 7 400 грн.

Ситуацію, коли бюджетним установам постачають послуги одні й ті самі підприємці, тобто майже відсутня конкуренція, а, отже, падає якість і росте ціна, може змінити використання системи Prozorro та зниження порогових закупівель на ній. Це під силу зробити депутатському корпусу Коломийської міської ради. Але була б на це політична воля…

Бюро журналістських розслідувань “Дзеркала Коломиї”