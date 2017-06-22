Тетяна Павлюк з Коломиї здобула третє місце у “Чорногірському марафоні”. ВІДЕО

Завершився “Чорногірський марафон”. Це – серйозні змагання на витривалість.

Коломиянка Тетяна Павлюк довела, що впевнено долати гірські вершини можуть і дівчата. Вона здобула третє місце. Отримала приємні враження, досвід та подарунки. У такому заході участь бере вперше, повідомляє НТК.

“Чорногірський марафон” проводиться двічі на рік – на початку літа та восени. Організатори кажуть, мета змагань – швидко пройти чи пробігти Чорногірським хребтом. Підкорити Кваси, Петрос, Говерлу, Смотрич і дійти до табору “Білий слон”. Переможцем вважається кожен, хто пройде дистанцію за 24 години.

Цього разу долали маршрут завдовжки 52 кілометри. Погода була складною, маршрут нелегким, але всі учасники впоралися з тими завданнями, які ставили перед собою. Хтось дійшов до фінішу, хтось – до своєї межі, але всі отримали порцію запалу та мокрі кросівки на фініші маршруту, адже майже весь час лив дощ.

На старт вийшло 45 сміливців, фінішувало 42 учасники.

Переможці в категорії “Чоловіки”:

1. Василь Боднарук , м.Татарів // Час на трасі 8 год. 32 хв.

2. Сергій Сапіга, м. Тернопіль // Час на трасі 8 год. 34 хв.

3. Віктор Потіха, м. Тернопіль // Час на трасі 11 год. 30 хв.

Найстарший учасник має 50 років, наймолодшому – 16

Переможці в категорії “Жінки”:

1. Наталія Філатова, м. Київ // Час на трасі 16 год. 28 хв.

2. Марина Грицюк, м. Львів // Час на трасі 16 год. 55 хв.

3. Тетяна Павлюк, Коломия // Час на трасі 16 год. 55 хв.

Тетяна займалася в Коломийській станції юних туристів в гуртках пішохідного туризму, брала участь у багатьох туристичних походах. Вона виконала нормативи на значок “Турист України” та третій спортивний розряд з пішохідного туризму.

10 червня закінчила Львівський державний університет з безпеки життєдіяльності.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.



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