Збірна України з баскетболу під орудою тренера з Прикарпаття стала третьою на світовому чемпіонаті. ФОТО

Збірна України з баскетболу під орудою тренера з Прикарпаття стала третьою на...

Жіноча збірна України під керівництвом франківського тренера Юрія Процюка перемогла команду Нідерландів у матчі за 3 місце на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 – 15:13.

У складі нашої команди бронзовим призером стала вихованка прикарпатського баскетболу Христина Філевич, повідомляє WestNews.

Щодо “бронзового” протистояння, то після половини матчу українки були попереду – 7:6. Однак суперниці швидко зрівняли рахунок. Після 7 хвилин гри перевага України все ще була мінімальною – 10:9. І знову Зарицька не реалізувала штрафний. Натомість суперниці зрівняли рахунок.

За 2 хвилини до сирени за рахунку 11:11 знову у нас не пройшов штрафний. Та вже за мить Зарицька виправилася – два влучання з лінії. На початку заключної хвилини рахунок був рівний – 13:13. Українки стримали атаки суперниць. За 5 секунд до кінця Завідна реалізувала два штрафні, які і стали переможними для України.

Вдруге поспіль жіноча збірна України виборола медалі чемпіонату світу з баскетболу 3х3. Нагадаємо, на минулому мундіалі в Китаї наша команда стала другою.

Баскетбол 3х3. Чемпіонат світу (Франція) Жінки

1/4 фіналу

Росія – Чехія – 22:13

Нідерланди – Іспанія – 17:13

Швейцарія – Україна – 9:13

Італія – Угорщина – 16:18

1/2 фіналу

19:15 Росія – Нідерланди – 21:9

19:45 Україна – Угорщина – 13:15 (ОТ)

Матч за 3 місце

Нідерланди – Україна – 13:15

Фінал

Росія – Угорщина – 19:12