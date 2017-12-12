Стало відомо, скільки людей на Прикарпатті стали жертвами п’яних ДТП за два роки

Стало відомо, скільки людей на Прикарпатті стали жертвами п’яних ДТП за два...

У 2017 році на Прикарпатті сталося 57 ДТП за участю водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит депутата Київради Олександра Пабата, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Українську правду.

У 2016 році “п’яних” аварій сталося 54, внаслідок яких загинуло 6 людей, ще 80 було травмовано.

У 2017 році кількість аварій за участі водіїв у стані алкогольного сп’яніння зросла до 57.

У результаті цих ДТП цього року загинуло 6 людей і 94 травмовані.

Читайте також: На дорогах Франківщини за рік загинула майже сотня людей, семеро з них – діти.