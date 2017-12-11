На дорогах Франківщини за рік загинула майже сотня людей, семеро з них – діти

На дорогах Франківщини за рік загинула майже сотня людей, семеро з них...

В Івано-Франківську відбувся брифінг працівників поліції щодо безпеки руху на дорогах.

За словами заступника начальника ГУ НП в Івано-Франківській області Олега Йосипіва, головна мета – донести людям, що неправильні дії з боку водіїв та пішоходів призводять до летальних наслідків, повідомляє Фіртка.

“Ми хочемо, щоб про цю проблему говорили батьки з дітьми, навчали дітей, як правильно переходити дорогу, просимо батьків переглянути свою поведінку – як вони переходять дорогу. І водіїв, щоб задумались: як вони дотримуються правил дорожнього руху”, – каже Йосипів.

Загалом на дорогах області трапилось 480 ДТП з потерпілими.

За словами поліцейських, найчастіше аварії з потерпілими трапляються поза межами пішохідного переходу і в темну пору доби.

За участі дітей трапилось 95 ДТП, 7 дітей загинуло та 102 травмовано.

На 18 659 водіїв складено протоколи про адмінпорушення, з них 2017 водіїв в стані алкогольного сп’яніння.