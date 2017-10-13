Спортсмен з Прикарпаття представлятиме Україну на чемпіонаті світу з вільної боротьби. ФОТО

Днями в Тернополі відбувся турнір з вільної боротьби “Тернове поле”.

Змагання були кваліфікаційними на чемпіонат світу серед юнаків до 23 років, який пройде у польському місті Бидгощ, повідомили у відділі прес-служби Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.