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Спортсмен з Прикарпаття представлятиме Україну на чемпіонаті світу з вільної боротьби. ФОТО

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Днями в Тернополі відбувся турнір з вільної боротьби “Тернове поле”.

Змагання були кваліфікаційними на чемпіонат світу серед юнаків до 23 років, який пройде у польському місті Бидгощ, повідомили у відділі прес-служби Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

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Прикарпатець Валентин Блясецький переміг у ваговій категорії до 57 кг.

У фіналі Валентин здолав земляка з Долини, який представляв Київську область, з рахунком 10:4.

Принагідно додамо, що виховується Валентин у борцівському клубі “Ластівка” села Джурів.

Спортсмена тренує заслужений тренер України Іван Курилюк. 

Як повідомлялося раніше, вихованці Хмуляка привезли до Коломиї нагороди з обласного чемпіонату.

 

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