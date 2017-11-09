Сьогодні відзначають День української писемності та мови

Щороку 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови.

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли президент України Леонід Кучма – на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства – видав Указ № 1241/97 “Про День української писемності та мови”, пише zik.ua.

В указі йдеться: “Встановити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця (послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія, – ред.)”.

Традиційно, у цей день пишуть радіодиктант національної єдності.

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