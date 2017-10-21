Шахраї зняли з банківської картки прикарпатки 36 тисяч гривень

Днями до поліції звернулась мешканка Франківська та повідомила, що до неї зателефонував невідомий і, представившись працівником банку, сказав, що зможе вирішити проблему із розблокуванням її картки.

Жінка продиктувала цифри, які вказані на картці, а згодом виявила, що з рахунку зникло 36 тис. гривень, повідомляють у секторі комунікації ГУ Нацполіції області, пише Дзеркало Коломиї.