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Шахраї зняли з банківської картки прикарпатки 36 тисяч гривень

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Фото ілюстративне

Днями до поліції звернулась мешканка Франківська та повідомила, що до неї зателефонував невідомий і, представившись працівником банку, сказав, що зможе вирішити проблему із розблокуванням її картки.

Жінка продиктувала цифри, які вказані на картці, а згодом виявила, що з рахунку зникло 36 тис. гривень, повідомляють у секторі комунікації ГУ Нацполіції області, пише Дзеркало Коломиї.

Don Yapon

Правоохоронці за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Триває слідство.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян – будьте пильними та не довіряйте подібній інформації телефонних пройдисвітів.

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