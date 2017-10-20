На Франківщині інтернет-шахраї ошукали покупця на понад 16 тисяч

Прикарпатець став жертвою зловмисників, які розмістили оголошення в Інтернеті про продаж транспортних засобів для обробітку сільських угідь.

До Івано-Франківського відділу поліції звернувся 38-річний іванофранківець й повідомив, що невідома особа заволоділа його коштами в сумі 16 400 гривень, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

З’ясувалося, що потерпілий вирішив купити два міні-трактори через Інтернет-мережу.

На сайті “ОЛХ” знайшов потрібний йому товар. Узгодивши телефоном ціну з так званим “продавцем”, перерахував гроші, як передоплату, на банківський рахунок шахрая. В результаті – ні техніки не отримав, ні грошей не повернули, а зв’язок з “продавцем” обірвався.