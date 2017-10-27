Прикарпатець знайшов у печиві шматок леза. ФОТОФАКТ

Небезпечну знахідку виявив у печиві мешканець Івано-Франківська Руслан Безручко.

Чоловік у солодощах виявив шматок леза. За його словами, споживання такого продукту, декому із споживачів може коштувати більше, ніж поріз ясен.

“Люди повинні знати, адже комусь споживання печива від ТМ “Загора” може коштувати більше ніж поріз ясен. Ось такий шмат леза трапився мені у печиві вчора”, – написав Руслан Безручко у Facebook, інформує Прикарпаття online.

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