В шкільній їдальні у Чернівцях отруїлися 55 дітей

У Чернівцях в школі №27 розпочато санаторно-епідеміологічне розслідування у зв’язку із тим, що 55 учнів звернулися до лікарів через отруєння.

Про це заявив начальник управління освіти міськради Сергій Мартинюк, пише “Молодий буковинець”.

Усі учні, які захворіли, відвідували групу продовженого дня і обідали в школі. Із 55 учнів, які отруїлися і поки не ходять до школи, одна дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, решта – лікуються амбулаторно.

Послуги з організації харчування в цій школі надає ТОВ “Мега-Крокус” (керівник Василь Пацарнюк).

Нагадаємо, що 23 жовтня в дошкільному навчальному закладі “Ластівка” на Прикарпатті внаслідок харчового отруєння постраждали 15 осіб.

Читайте також: У школах і дитсадках Івано-Франківщини перевірять харчування і воду.