Кількість хворих, які отруїлися у дитячому садку на Прикарпатті, зросла до 15 осіб

Кількість хворих, які отруїлися у дитячому садку на Прикарпатті, зросла до 15...

До лікарні Івано-Франківська звернулося 15 осіб, госпіталізовано 14 осіб, з них 11 дітей, які отруїлися харчуванням у дитсадку “Ластівка”.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

“Станом на 16.00 год. 24 жовтня 2017 до лікувального закладу звернулося 15 осіб, госпіталізовано 14 осіб, з них 11 дітей (1 дитина лікується амбулаторно). Постраждалі звернулись за медичною допомогою та були госпіталізовані в обласну інфекційну клінічну лікарню м. Івано-Франківська, з попереднім діагнозом: “Гострий гастроентероколіт”, – йдеться у повідомленні.

Раніше, з діагнозом “гостре отруєння” до обласної інфекційної клінічної лікарні поступили 11 осіб, з них 9 – діти. Їх батьки почали звертатися до медиків 21 та 22 жовтня.

Всі потерпілі попередньо харчувалися в дитсадку “Ластівка”. Роботу дошкільного закладу призупинено. Наразі стан хворих середнього ступеня важкості. Лікарі не виключають, що збудником інфекції могла стати сальмонела. Завідувачку дитсадка відсторонили від роботи.

Раніше йшлося, що у школах і дитсадках Івано-Франківщини перевірять харчування і воду.