Поліція зафіксувала майже сто випадків продажу алкоголю неповнолітнім на Франківщині

На Прикарпатті минулого року працівники підрозділів ювенальної превенції виявили та задокументували майже сто фактів продажу алкогольних напоїв особам, які не досягли 18-річного віку.

Про це повідомила начальник сектору молодіжної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області Алла Бойчук.

“Однією з доволі поширених причин вчинення правопорушень неповнолітніми є їх алкогольне сп’яніння. Захмелілі підлітки не здатні адекватно оцінювати свої дії та можливі наслідки. Для юного організму й пляшки пива буває достатньо, щоб дитина втратила контроль над своєю поведінкою, а це, на жаль, нерідко призводить до протизаконних вчинків. Під дією алкоголю вони стають агресивними та “відважними”, через що з наслідками їх “подвигів” доводиться мати справу правоохоронцям. І тоді нерідко виявляється, що діти споживали спиртні напої на очах у дорослих і ніхто не спробував зупинити їх. Понад те, є чимало прикладів, коли алкоголь безперешкодно продають дітям. Незважаючи на численні звернення правоохоронців до працівників торгівлі щодо недопущення продажу дітям алкогольних, слабоалкогольних напоїв, а також й тютюнових виробів, такі факти й надалі трапляються”, – повідомила Бойчук.