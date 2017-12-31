Поліція розпочала розслідування за фактом загибелі на Прикарпатті сім’ї Гордієнків

Вчора, 30 грудня, о 17 год. 34 хв. до поліції надійшло повідомлення від товариша загиблого про те, що він прийшов до них у гості і виявив у квартирі без ознак життя свого товариша, його дружину та четверо їхніх дітей.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи та за фактом події зареєстрували кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) ККУ, пише Фіртка з посиланням на сектор комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.

Огляд місця події проводили слідчі СУ ГУНП в області за участю слідчих в ОВС криміналістів цього підрозділу, криміналістичної лабораторії у складі експерта-біолога, фахівців ДУ “Івано-Франківський обласний лабороторний центр МОЗ України”, спеціалістів Івано-Франківського відділення ПАТ “Івано-Франківськгаз” та судово-медичного експерта.

Тіла загиблих – жінки 1978 р. н., чоловіка 1990 року народження та дітей 2003, 2007, 2013 та 2017 років народження направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Попередня причина смерті: удушення чадним газом.

У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, дослідження та експертизи, спрямовані на встановлення причини витоку чадного газу та встановлення винних у цьому осіб.