На Прикарпатті знайшли мертвими подружжя і четверо дітей

30 грудня в будинку на Січових Стрільців в Івано-Франківську знайшли мертвою сім’ю Русани Гордієнко. Шестеро осіб найімовірніше отруїлися чадним газом.

Русана була відомою в Івано-Франківську і поза його межами цілителькою, поетесою, пише Місто.

Разом з Русаною мертвим знайшли її чоловіка Сергія Гордієнка, а також їхніх чотирьох дітей.

Як розповіли на місці події правоохоронці, тіла людей виявив знайомий родини, коли сьогодні завітав до них у гості. Чоловік був шокований побаченим, одразу викликав правоохоронців і швидку.

Всі члени сім’ї були мертвими. Тіла загиблих знаходилися у різних місцях. 27-річний голова родини загинув у ванні.

Окрім того, мертвими виявили жінку і четверо їхніх дітей: 14, 10, 4 років і п’ятимісячне маля.

Слідів насилля на жодному з тіл не виявили. Експертиза покаже справжню причину смерті, однак найімовірніше сім’я загинула від отруєння чадним газом.